Promoção Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo

Escolha uma entre as peças abaixo e ganhe um par de ingressos. Válido para o fim de semana de 6 a 9 de julho.

ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO

Sábado, às 22horas

Sinopse:

Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicos que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Elenco: Mariana Moraes e Shane Morgan

Direção: Shane Morgan

A VIDA É UMA COMÉDIA

Sábado, às 18horas

Sinopse:

Nesse espetáculo a Atriz Vida Vlatt representa 6 personagens distintas. Começando com a empregada Ofrásia que contracenou com o Clodovil Hernandes. Em seguida Vida Vlatt representa Carmela, uma italiana que vem vender tranqueiras à platéia. Severina da Silva, nordestina e mãe de 18 filhos, está à espera do 19ª, vem dar o ar da graça contando seus problemas de forma hilária. Sarah Goldman também está presente para dar uma aula de culinária. Mãe Maria de Fátima, esotérica que lê a sorte nos bolinhos de bacalhau e faz previsões inacreditáveis. Magaléty. a criança mimada que arranca boas gargalhadas do público com suas opiniões sinceras.

Texto e interpretação: Vida Vlatt

Direção: Cris Ferris

Classificação: 14 anos

Espetáculos Infantis

Espetáculo de palhaço Livre, Leve e Tonto!

Sexta, às 15horas

Sinopse:

Um palhaço chega de viagem e resolve abrir sua mala, mostrando todas as suas peripécias e convidando as crianças a embarcarem na aventura. Um espetáculo imperdível que busca resgatar a essência do Circo, totalmente interativo.

Direção e interpretação: Marcelo Cozza

Bicho Feliz – Uma Aventura Animal

Sextas, às 17h

Sinopse:

Essa é a história “mais amor do mundo” já vista no teatro! A peça fala do amor, respeito e proteção aos nossos animaizinhos, de maneira lúdica e divertida. Venha se divertir, rir, cantar, se emocionar e se apaixonar pelo espetáculo que promete encantar as crianças de todas as idades. Parte da renda será destinada para ONGs de proteção animal.

Texto: Adelita Del Sent

Elenco: Adelita Del Sent, Anderson Abrahao, Bianca Gomes, Izildo Galdino, Kattieli Faleiro e Leonardo Reis

Direção geral: Adelita Del Sent

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006

