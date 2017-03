Promoção: teatro adulto e infantil

Quer ir ao Teatro Raposo por nossa conta?

Esta semana são quatro as peças que tem convites para nossos leitores. Faça sua escolha:

Antes só do que mal casado

Sábados, às 20h30 (até 25 de março)

Sinopse: Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicas que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Humor limpo, sem apelação e sem baixaria!

Elenco: Mariana Moraes e Shane Morgan

Direção: Shane Morgan

Virgem aos 40.com

Sábados, às 22h (até 25 de março)

Sinopse: Fetiche é a palavra chave dessa comédia. No dia do seu aniversário, Norma Januário das Dores se presenteia com algo muito especial: um acompanhante. A partir daí, suas tentativas para conseguir um simples contato sexual geram inúmeras situações engraçadas. Disposta, convoca outros homens, dos mais diferentes tipos, e vai numa escalada hilariante em busca de seus objetivos. Norma vai da timidez absoluta à desinibição total, com uma energia inesgotável até o final, guardando uma revelação surpreendente.

Elenco: Aldine Muller e Rafael Fernandes.

Direção: Miriam Lins

Era uma vez… Ilusão e Mágica

Sábados, às 16h (até 25 de março)

Sinopse: Entretenimento para toda a família, o espetáculo, dirigido e protagonizado pelo ilusionista Ismael de Araújo, conta a história de um cientista que se sentia muito sozinho e resolveu desenvolver uma fórmula secreta para criar um filho para chamar de seu. Nesta espécie de Pinóquio pós-moderno, o menino, papel de Ismael de Araújo, nasce com poderes mágicos. O público acompanha a saga do pequeno mágico, que foge de casa em busca de uma mãe e se mete em uma sequência de enrascadas, sempre ao lado de sua fiel consciência em forma de fadinha.São também de roer as unhas, as façanhas do pai cientista para conseguir proteger sua fórmula secreta de uma terrível bruxa, que quer roubá-la para criar um exército de crianças para escravizá-las!

Com trilha sonora contemporânea, referências a séries de TV atuais e formato muito interativo, “Era uma vez… Ilusão e Mágica!” lembra uma contação de história, em que as crianças participam das mágicas e da construção do enredo, dando palpites, opiniões e conversando com os personagens.

Elenco: Catarina Torres, Flávia Oliveira, Ismael de Araújo, Léo Drummond e Lucas Alves

Direção e efeitos mágicos: Ismael de Araújo

Os três porquinhos

Domingos, às 16h (até 30 de abril)

Sinopse: Três porquinhos, cansados de viver em aventuras, resolvem construir suas próprias casas. Heitor e Cicinho, acomodados, preferem fazê-las de material mais simples, que não exige muito trabalho, enquanto Prático prefere a de tijolos. Durante a construção, o Lobo Mal aparece. Em meio a brincadeiras, eles tentam driblar o Lobo até que conseguem vencê-lo. A aventura ensina uma lição aos irmãos Heitor e Cicinho.

Elenco: Cristina De Paula, Glauber Leme, Marcos Meira e Vivian e Zanelli

Adaptação e direção: Vania Bastia

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui