Promoção: Vá ao Teatro Raposo por conta do Jornal d’aqui

Escolha uma entre as peças abaixo e ganhe um par de ingressos. Válido para o fim de semana de 25 a 27 de agosto.

Os Miseráveis De Victor Hugo – O Drama que deu origem ao Musical

Sábados e Domingos: 20h30

Sinopse:

Uma grande história de conflitos, amor e perdão, que conta a transformação de um homem condenado pela sociedade francesa, num dos maiores exemplos de honestidade e justiça. Nesta adaptação do clássico, 18 Atores e 60 Figurinos para contar a história, com muita emoção, alegria e paixão.

Adaptação e direção: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Beth Veloso, Cristina Mazzuca, Caique Dáttola, Danyelle Sardinha, Eric Rasmussen, Fernando Moratta, João Guilherme, Júnia Haliski, Leti Cruz, Maria Di Agostinho, Paulo Novaes, Regina Catellani, Robson Gabriel, Rodney Martins,

Silvia Souza, Tiago Silva, Victor W´alczak, William Lima.

Censura Livre

Bora Balzaquiar

Sexta: 21h45

Sinopse:

O texto revela os dilemas e conflitos existenciais de três amigas em plena “crise dos 30 anos”. Diante dos desafios contemporâneos, Júlia, Joana e Janaína apoiam-se na amizade. Uma comédia sensível apresentada de forma inovadora com o uso de recursos multimídia.

Direção: Paulo Goulart Filho.

Elenco: Bruna Ximenes, Mariana Moraes e Vanessa Goulart.

Censura: 10 anos

Ingressos: R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (Meia)

Confraria Comedy –Stand Up

Sábados, às 23h45

Sinopse:

O Show ConfraRia Comedy – Stand Up é feito para o público rir e se divertir, com histórias, músicas, paródias e imitações de grandes artistas nacionais. Quatro grandes mestres do Humor resolveram se unir para um Show onde o importante e fazer o seu sábado mais alegre e você ir para casa lembrando das piadas e histórias engraçadas deste grandes artistas. Imperdível!

No elenco estão humoristas consagrados nas noites de SP – Richard Sakamoto (participações em Legendários, Encrenca e Panico na Band), Tuca Graça (Participa de A Praça é Nossa – SBT) Anderson Gago e Rick Minervino.

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia)

ESPETÁCULO INFANTIL

O Mundo de Tchelo

Sábado: 16h

Sinopse:

O espetáculo teatral “O Mundo de Tchelo”, é composto por cinco artistas mais a parte técnica, no palco três atores e duas atrizes revezam diversos personagens, sendo que o protagonista Tchelo, não faz revezamento de papéis tornando sua presença muito mais marcante.

Com um ritmo envolvente a peça se desenvolve de maneira contagiante através da atuação da equipe de artistas, da dança e das músicas exclusivas feitas para o espetáculo, o cenário é funcional e lúdico compondo a encenação, mas visando sempre em primeiro lugar a atuação, instigando da maneira mais positiva a imaginação das crianças, possui uma duração aproximada de cinquenta minutos.

A história desta criança muito esperta começa com questionamentos, querendo mudar tudo, fazer um mundo diferente, instigando o público desde o início, Tchelo insiste que tudo tem que ser a sua maneira. Eis que, quando acontece uma situação de perigo, ele não consegue se comunicar e entra em total conflito pessoal…

Texto e Direção: Renato Mano

Elenco: Cícero de Andrade, Viviane Zanelli, Will Quirino, Renata Cristina, Debora Santos Edna Lima e Valter Mathias.

Censura: Livre