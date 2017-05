Promoção: Vá ao Teatro Raposo por nossa conta

Escolha um dos espetáculos abaixo:

TRUQUES DA ILUSÃO – 2ª TEMPORADA

Domingo 20h30

Sinopse:

O espetáculo que mistura mágica, ilusão e hipnose está de volta! Protagonizada pelo ilusionista e hipnólogo Ismael de Araujo, a segunda temporada do espetáculo interativo que arrebatou o público em 2016 está agora em novo formato, ainda mais surpreendente e provocador. Pontuado de humor e com participação do público do início ao fim, “Truques da Ilusão – Segunda Temporada” convida a uma viagem pelos mistérios da mente humana, mostrando a mágica sob uma ótica completamente nova.

Elenco: Companhia do Ator

Direção e roteiro: Gabriel Veiga Catellani

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)

A VIDA É UMA COMÉDIA

Sexta, às 21h30

Sinopse:

Nesse espetáculo a Atriz Vida Vlatt representa 6 personagens distintas. Começando com a empregada Ofrásia que contracenou com o Clodovil Hernandes. Em seguida Vida Vlatt representa Carmela, uma italiana que vem vender tranqueiras à platéia. Severina da Silva, nordestina e mãe de 18 filhos, está à espera do 19ª, vem dar o ar da graça contando seus problemas de forma hilária. Sarah Goldman também está presente para dar uma aula de culinária. Mãe Maria de Fátima, esotérica que lê a sorte nos bolinhos de bacalhau e faz previsões inacreditáveis. Magaléty. a criança mimada que arranca boas gargalhadas do público com suas opiniões sinceras.

Texto e interpretação: Vida Vlatt

Direção: Cris Ferris

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação: 14 anos

O FANTÁSTICO LABORATÓRIO DA DRA. EMPÍRICA

Sábado 16h

Projeto Ciência no Palco ensina crianças de forma divertida

A ciência muitas vezes parece algo difícil e distante de nosso cotidiano, principalmente para as crianças. Porém a ciência é uma construção humana coletiva da qual participam a imaginação, a intuição e a emoção e tudo isso pode ser apresentado através da arte. Esta é a proposta do projeto Ciência no Palco: apresentar o conhecimento de forma simples e divertida, utilizando a linguagem teatral.

No palco são realizadas diversas experiências, também com a ajuda de crianças da plateia, que aprendem sobre a ciência através de brincadeiras. A doutora Empírica cria um ajudante, o Frankestain (o nome faz referência à criatura do romance, porém não têm nada de assustador) e iniciam uma série de descobertas científicas, utilizando reações químicas, leis da física e da termodinâmica. Música e humor são alguns elementos que agitam a peça, além de equipamentos como o Gerador Eletrostático de Van de Graaff, que “arrepia” os cabelos.

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

