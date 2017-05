Promoção: vá ao Teatro Raposo por nossa conta

Peças que entraram na promoção desta semana:

A VIDA É UMA COMÉDIA

Sexta, às 21h30

Sinopse:

Nesse espetáculo a Atriz Vida Vlatt representa 6 personagens distintas. Começando com a empregada Ofrásia que contracenou com o Clodovil Hernandes. Em seguida Vida Vlatt representa Carmela, uma italiana que vem vender tranqueiras à platéia. Severina da Silva, nordestina e mãe de 18 filhos, está à espera do 19ª, vem dar o ar da graça contando seus problemas de forma hilária. Sarah Goldman também está presente para dar uma aula de culinária. Mãe Maria de Fátima, esotérica que lê a sorte nos bolinhos de bacalhau e faz previsões inacreditáveis. Magaléty. a criança mimada que arranca boas gargalhadas do público com suas opiniões sinceras.

Texto e interpretação: Vida Vlatt

Direção: Cris Ferris

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação: 14 anos

TRUQUES DA ILUSÃO – 2ª TEMPORADA

Domingo 20h30

Sinopse:

O espetáculo que mistura mágica, ilusão e hipnose está de volta! Protagonizada pelo ilusionista e hipnólogo Ismael de Araujo, a segunda temporada do espetáculo interativo que arrebatou o público em 2016 está agora em novo formato, ainda mais surpreendente e provocador. Pontuado de humor e com participação do público do início ao fim, “Truques da Ilusão – Segunda Temporada” convida a uma viagem pelos mistérios da mente humana, mostrando a mágica sob uma ótica completamente nova.

Elenco: Companhia do Ator

Direção e roteiro: Gabriel Veiga Catellani

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)

Espetáculo infantil

Que Bicho é esse?

Sábado, às 14h

Sinopse:

Era uma vez… Um homem que ouviu muitas histórias. Histórias de reis, de princesas e plebeus… assim, ele começou a sua coleção de… Era uma vez. Com essa breve introdução, o Pasárgada presta sua homenagem a um dos maiores historiadores, escritores, poetas e antropólogos do nosso País: Luiz da Câmera Cascudo, que coletou mais de uma centena de contos e causos populares e produziu uma obra riquíssima sobre nossa memória Cultural. A história é contada, cantada e interpretada por duas atrizes e um músico, que se revezam em vários papeis. O conto se desenvolve de forma lúdica, alegre e envolvente, permitindo um jogo constante de “gags”, movimentação, encontros e desencontros.

Elenco: Angela Lyra, Kaka Degaspari e Luian Borges.

Texto: Angela Lyra e José Geraldo Rocha.

Direção: José Geraldo Rocha

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)