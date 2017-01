Compareci ao Carrefour Raposo Tavares, após muito tempo sem ir, pois evitava fazer compras lá, devido a assaltos que presenciei, e loja mal cuidada.

Passando rapidamente pelo mercado havia um cartaz destacando os preços Suco de Laranja 1 litro 7,49 a 1ª Unidade, 2ª Unidade sai por 3,74, ou seja, cada uma sairia por 5, 69 (conforme foto). Coloquei no carrinho 4 litros, e ao chegar no caixa, pronto para pagar, informam que sairia o preço normal, que a oferta em cartaz era só pra quem tivesse cartão Carrefour.

Tirei foto no meu celular do cartaz, a gerente Rejane dando zoom no meu celular, com muita dificuldade aparecia no espaço correspondente a um por cento do cartaz, pequenos dizeres dizendo que era só com o cartão carrefour.

Ressalte-se que é uma propaganda enganosa, e não tem informações precisas e claras, como preconiza o Código de Consumidor. Depois reclamando no site da empresa, a analista Juliene pergunta se é o cartaz que tem uma informação pequena no espaço que corresponde a um por cento do cartaz, eu digo que sim, ela diz que não importa (se não dá pra ler), o que importa é que tá lá a informação. Sendo que 99 por cento do cartaz ressalta o desconto, e em um por cento de espaço consta só com o cartão.

Apesar de reclamar com a gerente e com o SAC, se negam a pedir desculpas ao cliente pelo constrangimento, e cumprir a oferta.

Pra finalizar achei em outro mercado o mesmo produto, no mesmo dia, mais barato, e com melhor atendimento.

Luciano