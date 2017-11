Quer ir ao Teatro por nossa conta?

ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO

SÁBADO 23h

Renovado até 16 de Dezembro

Assistido por quase 1 Milhão de Pessoas e há 7 anos em cartaz. Imperdível!

Espetáculo apresenta uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicas que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um espetáculo novo em folha, sobre um assunto mais velho que andar pra frente. Brincando com as diferenças de ponto de vista machistas e feministas, a peça faz rir da primeira à última cena.

Espetáculo campeão de cutucões e beliscões entre casais do brasil. Humor limpo, sem apelação e sem baixaria!

Direção: Shane Morgan

Com: Shane Morgan e Mariana Moraes

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006