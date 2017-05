Quer ir ao teatro por nossa conta?

Escolha um dos espetáculos abaixo:

TRUQUES DA ILUSÃO – 2ª TEMPORADA

Domingo 20h30

Sinopse:

O espetáculo que mistura mágica, ilusão e hipnose está de volta! Protagonizada pelo ilusionista e hipnólogo Ismael de Araujo, a segunda temporada do espetáculo interativo que arrebatou o público em 2016 está agora em novo formato, ainda mais surpreendente e provocador. Pontuado de humor e com participação do público do início ao fim, “Truques da Ilusão – Segunda Temporada” convida a uma viagem pelos mistérios da mente humana, mostrando a mágica sob uma ótica completamente nova.

Elenco: Companhia do Ator

Direção e roteiro: Gabriel Veiga Catellani

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)

A TIA É UM SHOW

Sábado, às 18h

Sinopse:

Num programa de auditório, a Tia traz muita diversão, de forma leve e descontraída. Uma apresentadora totalmente informal conduz o programa de maneira muito peculiar, se atrapalhando de forma ingênua, levando a plateia a um riso descontraído e cúmplice. Entre seus vários quadros, estão o “Bailão da Tia”, ”Tia no Karaokê” e “Tia Canta e Encanta”. No formato dos antigos programas de auditório, o espetáculo terá convidados especiais a cada semana, sorteio de prêmios para a plateia, e os famosos “reclames”, onde o público participa de forma ativa e divertida, com esta Tia simpática e cheia de entusiasmo, afinal, a vida começa aos 40…50…70.

Texto e Interpretação: Guilherme Uzeda

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Espetáculo infantil

Que Bicho é esse?

Sábado, às 14h

Sinopse:

Era uma vez… Um homem que ouviu muitas histórias. Histórias de reis, de princesas e plebeus… assim, ele começou a sua coleção de… Era uma vez. Com essa breve introdução, o Pasárgada presta sua homenagem a um dos maiores historiadores, escritores, poetas e antropólogos do nosso País: Luiz da Câmera Cascudo, que coletou mais de uma centena de contos e causos populares e produziu uma obra riquíssima sobre nossa memória Cultural. A história é contada, cantada e interpretada por duas atrizes e um músico, que se revezam em vários papeis. O conto se desenvolve de forma lúdica, alegre e envolvente, permitindo um jogo constante de “gags”, movimentação, encontros e desencontros.

Elenco: Angela Lyra, Kaka Degaspari e Luian Borges.

Texto: Angela Lyra e José Geraldo Rocha.

Direção: José Geraldo Rocha

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

