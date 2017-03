Quer praticar zumba?

Exercitar-se dançando é a atividade do momento. Que tal fazer parte disso? A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia está com vagas abertas para aulas de zumba nas turmas da manhã e tarde. As atividades acontecem no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura).

A zumba agrega coreografias de dança e movimentos de ginástica.

Ao todo são 140 alunos matriculados, com idades entre 16 e 59 anos. As aulas acontecem terças, quintas e sextas, das 7h30 às 8h15, e segundas e sextas, das 17h às 18h. As vagas são para preenchimento dessas turmas.

Segundo a professora Rosangela de Oliveira, a prática de zumba tem muitos benefícios: “Além de ajudar na perda de peso, promove o fortalecimento muscular, coordenação motora, equilíbrio, concentração, definição corporal e convívio social.”

Para se inscrever é preciso comparecer ao Ginásio Municipal de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e apresentar os seguintes documentos: atestado médico (original), duas fotos 3×4, declaração de escolaridade, cópia do RG e do comprovante de residência. Os interessados com menos de 18 anos precisam apresentar o formulário de inscrição preenchido pelos pais ou responsável legal.