Rappers de Cotia lançam seu primeiro trabalho

Lil Dadá & Heltaaoo são rappers do Jardim Recanto Suave, km 21 da Raposo, e lançaram “Bate a Nave”, seu primeiro trabalho no cenário do rap nacional.

A música foi escrita por Heltaaoo que, além de rapper e compositor é beatmaker (clique aqui para o soundcloud) com apoio de Lil Dadá.

Com alto-astral, a música fala sobre a pessoa impressionar na rua, na balada, com os camaradas, ter mulheres bonitas, manter o estilo e sonhar alto para deixar boquiabertos os “invejinhas” e fofoqueiros de plantão (os bicos).

A música teve produção de Felipe Pereira da Sound Box Produtora.

Letra:

Bate a Nave

Por: Lil Dadá e Heltaaoo

Compositor: Heltaaoo Bate a nave

Bate a nave

Bate a nave [Heltaaoo] [Heltaaoo] O bonde inteiro

Tá com dinheiro

Meus bom parceiro

Impõe respeito

Neguim ligeiro

Verdim, isqueiro

Uísque com gelo, hã

E outras parada vai… então, vai

No rolê monstro (então vai)

Tá no conforto (então vai)

Ostenta os ouro (então vai)

Os carro louco (então vai)

Todo estiloso (então vai)

Tá cheio o bolso (então vai)

Quebra os pescoço (então vai)

Então vai… (assim)

Os manos quer curtir

As minas se divertir

O bang louco tá aqui

Sim, de fato

Reparo, só filé de salto alto

Os esquemas tão no papo

Nossa presença causa impacto [refrão] [refrão] Os manos mó chave

As minas mó paty

O bonde no style

Os bico bate a nave

Bate a nave, bate a nave, bate a nave

Os bico bate a nave (bis) [Lil Dadá] [Lil Dadá] O bonde se apresenta

E todo mundo vai partir pra cima

A Zona Oeste representa

E mostra que tá forte a firma

De caterpiller no pé

De lupa visa mulher

Aqui só fecha quem é

Com nós não cola mané

Se quer curtir, tamo aí

Só chegar, pra somar

Se vim zoar, melhor sumir

Ou pro seu lado vai embaçar

He he he

Só parceiro verdadeiro

Chega contando dinheiro

Desde o berço xavequeiro

Elas olham, sorri

Piscam, quer desenrolar

Apago o fogo

E mostro quem é lil dadá

Já cheguei

Sou Cotia, sou Suave

O bonde encostou… (xii)

Tem bico batendo a nave [refrão] [refrão] Os manos mó chave

As minas mó paty

O bonde no style

Os bico bate a nave

Bate a nave, bate a nave, bate a nave

Os bico bate a nave (bis) [Lil Dadá] [Lil Dadá] Monstrão

Celular de dois barão

De nave tô chavão

Charmoso com os milhão

Visão e não zoião

Investidor e não ladrão, jão

Lil dadá e heltaaoo

Não falha na missão

É tudo nos conforme

Com dinheiro no cofre

Ibope, mina top

O bonde para o camarote

Invejo diz que é sorte

Nem conhece o nosso corre

Mas sempre entra em choque

Quando as damas se envolve

O bonde quer luxar

Tem poder em qualquer lugar