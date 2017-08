Reclamações sobre a Romana Cotia

Moro no Condomínio Terras do Madeira (Fazendinha) e ia muito a contragosto até a Padaria Deola (KM 22 da Raposo Tavarez) que apesar de oferecer variadas mercadorias de primeira qualidade (melhor da região), tem um péssimo atendimento.

Fiquei muito feliz quando foi inaugurada a Romana Cotia e passei a frequentar quase que diariamente. Como os gastos costumeiros passaram a pesar cada vez mais no meu bolso, passei a observar os preços e percebi que eram 40% a 200% mais elevados que os praticados nos supermercados Pão de Açúcar, Extra, Armazém do Nicolau, COBAL, Deola e Bom Pain.

A minha revolta maior aconteceu hoje ao observar o cupom fiscal. Consumi um pão de queijo (R$ 4,80), Café expresso (R$ 4,20) e Kinder Ovo (R$ 9,40), total da nota R$ 18,40, acrescido de 10% serviço = R$ 20,24 (cobraram 10 % sobre o Kinder Ovo!!! Que serviço foi agregado sobre o Kinder Ovo que está exposto ao lado do Caixa???. A mesma compra no Deola (R$16,80) e no Bon Pain ( R$ 14,20).

Além disso, em qualquer supermercado da região o preço do Kinder Ovo custa em torno de R$ 5,60 a R$ 5,90. Um outro disparate: na inauguração a Geleia de Morango custava R$ 30,00 e foi remarcado para R$ 21,40 (em outros estabelecimentos o preço varia de R$ 15,00 a R$ 17,50).

Conversei com alguns vizinhos do Condomínio (8 pessoas) e eles perceberam também o absurdo dos preços praticados na Romana Cotia.

Nos tempos atuais de concorrência acirrada e consumidor atento e exigente, é lamentável constatar que ainda existam empreendedores oportunistas e de visão obtusa e míope. Consumidor não é mais trouxa!

Eu e outros moradores do Condomínio (cerca de 13 pessoas) voltaremos a aturar o péssimo atendimento da Deola pela superior qualidade e variedade de produtos oferecidos em troca do consolo de sermos assaltados e lesados pela Romana Cotia!

É uma pena! Tinha tudo para agradar e dar certo!

Como tenho dúvidas sobre a independência do Jornal Jd’ (interesses comerciais), estou encaminhando este mesmo post para Reclame Aqui, Proteste e para a empresa.

Nelson Yoshimoto

Foto: Ligia Vargas