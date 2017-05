Reforma continua no Pronto-Atendimento Vila Dirce

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para revitalizar os equipamentos de saúde da rede. O Pronto-Atendimento Vila Dirce já recebeu manutenção elétrica e civil, além de pintura e outros reparos. Na sexta-feira (5), começou a reforma da sala de raio-X.

A reforma contará com troca de piso, pintura, ar-condicionado e equipamento novo. Com esse moderno equipamento, o paciente não precisará esperar a revelação do raio-X. O resultado irá direto para o consultório médico.

A sala de emergência já está reformada e com novos equipamentos. Outras salas já estão pintadas e contam com ar-condicionado para conforto dos pacientes e profissionais.

A UBS Adauto Ribeiro, no Jardim Santo Estevão, passou por uma reforma nas paredes e pisos, ganhou pintura interna e banheiros adaptados. A Farmácia Municipal também recebeu pintura interna e da fachada.

A Prefeitura de Carapicuíba convocou 50 novos médicos para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Os novos profissionais da saúde são pediatras, ginecologistas, psiquiatras, clínicos gerais e ortopedistas.