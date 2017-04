Quero fazer os meus agradecimentos à Dra. Rossana Luiza Mazzoni de Faria, MM.Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro De Carapicuíba-S.P, que na forma da lei, concedeu no dia 23 de Fevereiro de 2017 a “REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS LOTES 13/14/15/, situados na Rua Porto Rico, loteamento Chácara De La Rocca – Municipio de Carapicuíba-S.P. de propriedades de Waldir T. Murata e Sonia Braga de Oliveira Murata. Processo Digital: 1000796-88.2017.8.26.0127. Mandado Judicial com reforço policial: 127.2017/003804-6.

Gostaria também de agradecer ao oficial de Justiça Sr. Luiz Cesar Cepeda Mattos, que em cumprimento do Mandado Judicial, compareceu ao local dos fatos e com muita cautela e profissionalismo conseguiu sem quaisquer confrontos diretos com os invasores favelados, a desocupação dos terrenos invadidos.

A Justiça tarda, mas não falha.

A lei e a ordem foram cumpridas.

Waldir T. Murata / Sonia Braga De Oliveira Murata