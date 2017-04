Risoto de Paio com Abóbora e Pimenta Rosa

Friozinho querendo chegar, acanhado, porém, despertando aquela vontade de comidinhas aconchegantes.

Separei uma das minhas receitas favoritas de risoto para essa ocasião: Risoto de Paio curtido no vinho tinto com abóbora e pimenta rosa. Um show de sabores e aromas. Vamos à receita:

Ingredientes

250 a 300 gramas de arroz arbório

01 xícara de vinho branco

01 Paio

01 xícara de vinho tinto

½ cebola picadinha

200 gramas de abóbora (de sua preferência)

Pimenta rosa (um punhadinho)

1 litro de caldo de legumes (Caseiro ou em tablete)

Folhas de Rúcula para enfeitar

Modo de preparo:

Corte o paio em rodelas não muito finas. Frite-as no azeite com um pouco de cebola e acrescente o vinho tinto. Deixe evaporar o álcool e reserve numa vasilha.

Numa panela funda frite a cebola no azeite e refogue o arroz arbório juntamente com os pedaços de abóbora. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar o álcool. Então aos poucos acrescente o caldo de legumes e mexa constantemente.

Assim que perceber que o caldo esta secando acrescente mais. Repita este processo até perceber que o arroz esta cozido ( o melhor ponto de um risoto e deixá-lo um pouco durinho). Acrescente o paio reservado e o punhado de pimenta rosa e mais um pouco de caldo. Mexa, desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns segundos até apurar os sabores e aromas.

O risoto deve ter um aspecto cremoso e nunca seco. Disponha o risoto em cumbucas e enfeite com folhas de rúcula e azeite. Bom apetite.