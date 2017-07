Rock & Ribs inaugurado no Raposo Shopping

No dia 13 de julho, Dia do Rock, o restaurante inaugurado recentemente, fez uma programação especial com uma banda muito animada.

Pedro Rosa levou seus filhos para conferir e aprovou: “A banda de rock ao vivo mandou muito bem, público animado, todos cantando com a banda, que fez poucos intervalos, mantendo assim o clima. Comida ótima e o hamburger impecável.” Achou o atendimento excelente!

O Rock&Ribs, inaugurado recentemente no Raposo Shpping, é seu primeiro grande restaurantes fora da Praça de alimentação. Em um espaço de 400 m², logo na entrada principal do Shopping, o restaurante segue o formato lounge da rede brasileira de steakhouse.

Inspirado no conceito casual dining americano, o restaurante traz a temática do rock clássico, por meio de instrumentos musicais, quadros com imagens icônicas da história do rock, clipes musicais, além de diversos detalhes em seu projeto arquitetônico e música ao vivo, é claro!

No cardápio, a grande estrela é o prato que dá nome ao espaço – a Rock Original Barbecue Ribs – uma deliciosa costelinha suína assada por mais de 3 horas e coberta com molho barbecue. Outros clássicos da gastronomia norte-americana, assim como carnes nobres, porções, steaks, hambúrgueres, massas, saladas e iguarias mexicanas também fazem parte do menu, além de pratos executivos a preços especiais no almoço.

De segunda a quinta-feira, das 18h às 21h (exceto feriados), o happy hour está garantido com programação e promoções especiais.