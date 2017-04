Rogério Franco investe no Esporte

“Investir em esporte é investir em qualidade de vida”. Foi com essas palavras que o prefeito de Cotia, Rogério Franco, definiu o projeto que começará a ser executado na cidade. Trata-se do Centro de Iniciação Esportiva (CIE), cujas obras começam ainda esse semestre, com previsão de entrega para dezembro de 2018.

O CIE de Cotia abrigará um ginásio poliesportivo com arquibancada, academia, banheiros, escritório, pista para atletismo e salto em distância, além de espaço para prática de arremesso de peso. O complexo esportivo será instalado em um terreno de 7 mil m² na Estrada Manoel Lages do Chão, no Jardim Caiapiá, e terá 3.750 m² de área construída.

O prefeito recebeu representantes da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (11) para tratar do assunto. O CIE será viabilizado com recursos do governo federal, através do Ministério do Esporte, e está orçado em R$ 3.902.143,42. Do total, R$ 365.799,26 já estão aportados pelo governo federal e serão liberados após a primeira medição da obra.

A Secretaria de Obras da Prefeitura iniciou a limpeza do terreno e a terraplanagem. Assim que a Ordem de Serviço for assinada pelo prefeito, a empresa que venceu a licitação, a CRM Construtora, dará início aos trabalhos. “É um projeto que vai atender esportistas de Cotia e a população de um modo geral. A intenção é fazer com que este espaço seja de todos os nossos jovens e adultos. Para que ele seja amplamente utilizado, vamos integrar secretarias para que se beneficiem da estrutura”, destacou o prefeito.

Rogério Franco lembrou que sua gestão vai investir pesado no esporte, com reformas de quadras, do ginásio municipal, e implantação de grama sintética nos campos. “Nosso objetivo é oferecer estrutura de qualidade para tirar os jovens das ruas e trazê-los para o esporte”.