Rolando Boldrin no Roda Viva da TV Cultura

O cantor, compositor, ator e apresentador do Sr. Brasil está no centro do programa que a TV Cultura leva ao ar ao vivo às 22h15

Roda Viva

23/06/2017 21:39

Compartilhe

Pierre Yves Refalo Pierre Yves RefaloRolando Boldrin

Hoje, segunda-feira 26 de junho, o cantor, compositor e apresentador do Sr. Brasil, Rolando Boldrin, vai para o centro do Roda Viva.

Entre os assuntos tratados no programa está sua vida, carreira e a música brasileira.

Com apresentação de Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar ao vivo, às 22h15, na TV Cultura, na página oficial do programa no Facebook e no site da emissora.

Nascido em 1936, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Boldrin veio para a capital paulista ainda menino, aos 16 anos de idade. Ingressou na carreira televisiva com o emprego de “extra de ator” na TV Tupi, que na prática significava aguardar por um papel de figurante.

Aos poucos, Rolando Boldrin foi ganhando espaço, iniciando uma carreira de sucesso que inclui filmes e novelas premiadas. Passou por diversas emissoras e também deu seguimento ao talento de cantor, compositor e apresentador.

Desde 2005, mantém o Sr. Brasil na TV Cultura, que dá espaço a ritmos, temas, artistas e culturas regionais.

Toda essa trajetória é contada na biografia A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil, de autoria de Willian Corrêa e Ricardo Taira, com previsão de lançamento para esta terça-feira (27/6), dia seguinte à entrevista de Boldrin no Roda Viva.

Participam da bancada de entrevistadores a cantora Mônica Salmaso, o diretor de TV Nilton Travesso, o ator Fulvio Stefanini, o autor de novelas Walther Negrão e o editorialista do jornal O Estado de S.Paulo, José Nêumanne.

Fonte: Acontece TV Cultura

Pierre Yves Refal