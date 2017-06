Romana abre suas portas na Granja Viana

A partir de hoje, 28 de junho, a Granja Viana conta com uma nova opção: a Romana, fundada há 20 anos em Campinas, escolheu a Granja Viana para se instalar, mais precisamente na avenida São Camilo.

Mais que uma padaria e confeitaria, serve, além do café da manhã, almoço, chá da tarde, pizza e sopas à noite.

Num ambiente de muito bom gosto, com uma bela vista por suas amplas janelas, pretende ser um espaço de encontro dos moradores, desde um simples café até um happy hour no fim do dia.

Estivemos na inauguração e pudemos apreciar a qualidade de seus produtos.

Destaque especial às delícias de sua confeitaria com criações do

premiadíssimo chef Luiz Farias, eleito este ano o melhor confeiteiro do planeta pela UIBC (Union International Bakery Confetary)!

Claudio Fernandes, fundador da Romana, que tem cinco unidades em Campinas, chega na nossa região por meio de uma parceria com os empresários Fábio Mendes e Ulisses Pina.

Serviço:

ROMANA

Endereço: Avenida São Camilo, 1181 – Granja Viana / Cotia

Telefone: (11) 4702-3419

Estacionamento para mais de 60 carros com valet cortesia.

Fotos: Ligia Vargas, gentilmente cedidas pelo Site da Granja