Romana e Rokkon promovem sunset para apresentar carta de drinks

Evento será realizado dia 2 de setembro, a partir das 14h, com apresentação das bebidas e promoções especiais

Romana Granja Viana em parceria com a Rokkon gastronomia japonesa realiza no sábado, dia 2 de setembro, a partir das 14h, um sunset para apresentar a nova carta de drinks e cervejas das duas casas.

Em um evento descontraído e animado ao som de DJ, os presentes serão apresentados para as bebidas no deck localizado em frente aos dois estabelecimentos.

Sem hora para acabar, o evento é uma oportunidade para conhecer as melhores combinações de bebidas da região. A entrada é gratuita e serão feitas promoções especiais para o evento.

Sobre a Romana

Fundada em 1996, a Romana foi idealizada pelo empresário campineiro Claudio Fernandes que tinha o objetivo de criar um novo conceito em padaria 24 horas, com serviço de buffet de café da manhã, almoço, chá da tarde, sopas e happy night. Desde então, criou-se uma nova referência em panificadora, confeitaria e rotisseria. Todas as casas da Romana possuem um ambiente requintado e aconchegante para você saborear com seus amigos e parentes uma ótima refeição, sem falar na variedade de bolos e salgados, bebidas quentes e frias entre muitas outras opções.

Serviço

Unidade Granja Viana

Av. São Camilo, 1181, Granja Viana – Cotia/SP

Telefone: (11) 4617-3305

