Romana Granja apresenta seus panetones com fermentação natural

São sete sabores para você escolher e desfrutar de produtos cheios de sabor neste Natal

A Romana Granja Viana, sempre em busca de oferecer produtos de alta qualidade e tendências na gastronomia nacional, traz para Cotia uma novidade em itens natalinos: os panetones artesanais feitos com fermentação natural!

São sete sabores: trufas; chocolate belga com gotas; pistache; pistache com laranja; doce de leite com tiras de coco; floresta negra; tradicional com frutas e uvas passas. Todos são feitos com fermento natural e assinados pela equipe do chef da Bunge, Luiz Farias.

A fermentação natural é uma grande tendência mundial em panificação é a utilização garante aos panetones mais crocantes, sabor e durabilidade. Além dos panetones, a casa possui uma linha de pães feitos com fermentação natural.

E na semana da Black Friday, a Romana Granja surpreende mais uma vez e nos dias 24 (sexta), 25 (sábado) e 26 (domingo) de novembro, os panetones terão preços diferenciados. Vale a pena conferir, experimentar e levar para casa.

Sobre a Romana

Fundada em 1996, a Romana foi idealizada pelo empresário campineiro Claudio Fernandes que tinha o objetivo de criar um novo conceito em padaria 24 horas, com serviço de buffet de café da manhã, almoço, chá da tarde, sopas e happy night. Desde então, criou-se uma nova referência em panificadora, confeitaria e rotisseria. Todas as casas da Romana possuem um ambiente requintado e aconchegante para você saborear com seus amigos e parentes uma ótima refeição, sem falar na variedade de bolos e salgados, bebidas quentes e frias entre muitas outras opções.

