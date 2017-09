Romana Granja Viana promove 1º Jantar Enogastronômico

A consultora enogastronômica Flávia Coteco Rodrigues elaborou um menu exclusivo para o evento

Para celebrar a chegada da Primavera, a Romana Granja Viana promove no dia 15 de setembro, às 20h, um Jantar Enogastronômico especial. O cardápio foi elaborado pela consultora enogastronômica Flávia Coteco Rodrigues, que trabalhou em combinações surpreendentes para os presentes ao criar um menu exclusivo.

Para entrada, serão servidos pães com patês dos mais variados sabores (sardela, alichela, tapenade, cebola), harmonizado com Cava Don Ramon Rose Bruto da (Penédes-Espanha) com uva Trepat. Em seguida, um trio de mini hambúrgueres gourmet (carne bovina, calabresa e frango), acompanhados do vinho Regia Colheita Tinto (Alentejo-Portugal) com as uvas Trincadeira, Alicante Bouschet e Syrah.

O prato principal será o famoso Filé à Chateaubriand, feito com filé mignon alto, molho madeira e acompanhado de purê de batatas nobres e aspargos. O vinho escolhido para harmonização será um Don Román Tinto (Rioja-Espanha) com uvas Tempranillo e Syrah. Para sobremesa, a Romana Granja Viana traz no cardápio um Terrine de Frutas Vermelhas harmonizado com vinho Late Havest (Chile).

A noite promete uma experiência gastronômica única com direito a uma seleção de vinhos escolhidos para harmonizar com cada prato. Os convites são limitados e podem ser adquiridos diretamente na unidade Romana Granja Viana. Se preferir pode fazer a reserva pelo telefone (11) 4617-3305. O valor é R$ 120 por pessoa.

Sobre a Romana

Fundada em 1996, a Romana foi idealizada pelo empresário campineiro Claudio Fernandes que tinha o objetivo de criar um novo conceito em padaria 24 horas, com serviço de buffet de café da manhã, almoço, chá da tarde, sopas e happy night. Desde então, criou-se uma nova referência em panificadora, confeitaria e rotisseria. Todas as casas da Romana possuem um ambiente requintado e aconchegante para você saborear com seus amigos e parentes uma ótima refeição, sem falar na variedade de bolos e salgados, bebidas quentes e frias entre muitas outras opções.

