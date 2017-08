Romana reúne jornalistas para celebrar primeiro mês em Cotia

Cerca de 20 profissionais estiveram presentes no almoço promovido pela

confeitaria na Granja Viana.

A confeitaria Romana da Granja Viana reuniu, nesta segunda-feira (14) durante o almoço, os jornalistas de Cotia. No encontro, que contou com mais de 20 representantes de diversas mídias da cidade, a confeitaria fez um balanço dos primeiros 30 dias de atividades na cidade e apresentou os planos para os próximos meses.

Cassia Gargantini, assessora de relacionamento da Romana falou sobre a importância da imprensa na construção e posicionamento da marca da confeitaria. Para a assessora, a mídia, muitas vezes, é a porta voz do consumidor e porta de entrada da confeitaria na vida das pessoas.

Os empresários Fábio Mendes e João Carlos de Barros, proprietários da Romana Granja Viana, deram as boas-vindas e agradeceram a presença das mídias e influenciadores no evento. E reforçaram que o diálogo, tanto com jornalistas como com os clientes, é uma das marcas da confeitaria que nasceu em Campinas. “Escolhemos a marca Romana porque para nós as casas de Campinas são referência de qualidade e inovação nos alimentos e no atendimento”, afirmou Mendes.

E para a loja Granja Viana, a Romana promete novidades exclusivas, como os combos de café da manhã, almoço e lanches com preços especiais, além das pizzas, do buffet de sopas, e variados tipos de doces, que tornam da confeitaria Romana única na região.

Sobre a Romana

Fundada em 1996, a Romana foi idealizada pelo empresário campineiro Claudio Fernandes que tinha o objetivo de criar um novo conceito para padaria 24 horas, com serviço de buffet de café da manhã, almoço, chá da tarde, sopas e happy night. Desde então, criou-se uma nova referência em panificadora, confeitaria e rotisseria. Todas as casas da Romana possuem um ambiente requintado e aconchegante para você saborear com seus amigos e parentes uma ótima refeição. Sem falar na variedade de bolos, salgados, bebidas quentes e frias, entre outras opções.

Serviço

Unidade Granja Viana

Av. São Camilo, 1181, Granja Viana – Cotia/SP

Telefone: (11) 4617-3305

Facebook: /RomanaGranja | Instagram: @confeitariaromana | www.cafeebonsmomentos.com.br

Por: TEM – Inteligência em Comunicação & Conteúdo