Santana de Parnaíba recebe Palco Móvel Emcena Brasil

Teatro móvel traz projeto cultural para a cidade de Santana de Parnaíba

A Caravana do Abaré 20 anos Emcena chega ao município de Santana de Parnaíba com seu teatro móvel, um contêiner com uma grande tenda adaptada, nos dias 05 e 06 de agosto 2017. O projeto será instalado no CÉU DAS ARTES – PARQUE SANTANA e irá realizar durante dois dias oficinas, contação de histórias , apresentações de espetáculos teatrais para crianças e adultos, além de circo, sessão de cinema e muitas outras atrações. A programação começa sempre a partir das 15h00 e vai até às 21h00.



Nos últimos dez anos, o Projeto já percorreu mais de 350 cidades em todo o País, atendendo mais de um milhão e meio de pessoas. Com uma estrutura moderna, que inclui som, iluminação, tela de cinema, 500 banquetas e uma grande tenda para abrigar a plateia, a caravana apresentará uma variada programação a todos os presentes, com a mesma qualidade de salas convencionais de teatro, porém com a vantagem de ser totalmente gratuito.

O projeto é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio da Lei de Incentivo – Lei Rouanet – Governo Federal, e Emcena Brasil. O projeto conta com o patrocínio da Comgás. A visita do projeto a Santana de Parnaíba tem também o apoio da Prefeitura Municipal de Santana de Paranaíba.

Ao todo serão mais de 30 artistas e técnicos que desfilarão suas habilidades em dois dias de eventos. O excelente nível artístico e a interação com a plateia, aliado à tecnologia de luz e som, proporcionarão aos espectadores um excelente divertimento em um evento único, que valoriza a cultura popular, o artista nacional e garante boas gargalhadas e um ótimo dia de lazer para toda a família.

“Estes últimos anos de circulação nas mais variadas regiões de norte a sul de País estão sendo muito gratificantes, tanto pela troca de experiências como também pela absorção de conhecimento das tradições e da rica cultura de cada localidade. Depois de milhares de quilômetros rodados, nós estamos, de fato, levando a cultura para onde a população está localizada. O mais importante é que estamos consolidando um verdadeiro projeto de confraternização e reencontro do povo com sua própria cultura. Temos notado que crianças, adolescentes e adultos se divertem com o gracejo do palhaço, se emocionam com a história bem contada e como gente grande, sem pudor e nem preconceito, são capazes de gestos de carinho ao reviver a criança que existe dentro de cada um. E sempre ao final, agradecidos, retribuem aplaudindo entusiasticamente todos os eventos ”, conclui Orlando Moreno, criador e idealizador do projeto.

Confira a programação completa:

SÁBADO 5/08

15h – Contação de histórias – A mala estampada

16h – Oficina de Dobradura

17h – Teatro para crianças – Faz de conta que tem…história

19h – Sessão de Cinema

20h – Espetáculo de Circo – Versão brasileira

DOMINGO 6/08

15h – Teatro de Mamulengos e Ventríloquo – Boneco Tonho e o Furdunço no Casamento de Marieta

16h – Oficina de Canto e Encanto

17h – Teatro para crianças – O Reino Bruxólico da Bruxa Serafina Chinfrim

19h – Convidado Local – Grito da Noite

20h – Teatro para Adultos – A Villa dus Bisurdo

Serviço

ABARÉ 20 ANOS EMCENA

Local: CÉU DAS ARTES – PARQUE SANTANA – SANTANA DE PARNAÍBA

Dias: 05 e 06 de AGOSTO

Horário: 15 às 21horas

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE