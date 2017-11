Sem casos de febre amarela, Cotia disponibiliza vacina contra a doença

Município não é considerado como área de risco de transmissão. Devem se vacinar pessoas que vão viajar para regiões que têm esta classificação

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza doses da vacina contra a febre amarela em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS’) em dias e horários pré-definidos (veja relação abaixo). A cidade, no entanto, não está classificada como área de risco de transmissão da doença, as vacinas são disponibilizadas, especialmente, para quem vai viajar para cidades e regiões brasileiras que têm a classificação de risco ou que moram em regiões próximo a matas.

Além de disponibilizar a vacina nas UBS’s, a Secretaria de Saúde realiza o chamado bloqueio em regiões onde há registro de macacos mortos. A medida é tomada antes mesmo de sair o resultado do laboratório que analisa a causa da morte do primata. “São resultados que demoram algumas semanas e, preventivamente, nossa equipe já vai a campo reforçar as ações de bloqueio de vetores naquela região”, disse Páscoa Bichiato, coordenadora da Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde.

De acordo com a coordenadora, recentemente, dois macacos foram encontrados em avançado estado de decomposição, no Jardim Nara Lúcia, inviabilizando a avaliação laboratorial, que é feita pela Instituto Adolf Lutz. Mas, apesar do resultado inconcluso, o trabalho de bloqueio foi realizado no local.

“É importante as pessoas entenderem que não é matando os macacos que se resolve o problema da febre amarela. O macaco acaba sendo uma sentinela da possível presença do vírus em determinada região”, disse Páscoa. Até o momento, Cotia não teve nenhuma morte de primatas não humanos por febre amarela.

Desde 1942 que o Brasil não tem confirmação de febre amarela urbana. Até o momento, os casos confirmados da doença em macacos mortos referem-se à transmissão por meio da picada dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, que vivem em matas e vegetações à beira dos rios.

Quem encontrar macacos mortos em Cotia pode entrar em contato com o Departamento de Zoonoses pelo telefone 4716-6493, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Cronograma de vacinação em Cotia (Precisam tomar a vacina, pessoas que vivem ou viajam para áreas com recomendação)

cronograma vacinação

Foto: Vagner Santos