Semana do Trânsito movimenta Cotia com ações da Educação e da Settrans

A prefeitura realiza grande ação educativa, em frente à Prefeitura, no sábado (23/09), com circuito para crianças, exposição de carros, food truck

A Semana Nacional do Trânsito está prevista na Lei 9.503/1997 e é lembrada entre os dias 18 e 25 de setembro. Em Cotia, a Prefeitura abraçou a causa por um trânsito melhor e mais seguro para todos e, desde o início do mês, reforçou as ações do Programa Permanente de Educação no Trânsito, além de realizar algumas ações em parceria com a Secretaria de Educação. No sábado (23/09), uma grande ação está prevista para acontecer no Recinto, em frente à Prefeitura, das 10h às 16h.

Os alunos também participaram de um circuito educativo. Eles percorreram o trajeto de bicicleta e com capacete. Ao longo do caminho, encontraram semáforo, faixa de pedestre, sinalização viária e um agente de trânsito que dava orientação sobre segurança no trânsito. “É uma ação importante, pois acreditamos que é com educação que podemos ter um trânsito mais seguro. Por isso, o prefeito Rogério Franco aposta muito neste trabalho com as crianças, na conscientização e é isso que a Settrans tem buscado fazer”, disse o titular da pasta, Joaquim Brechó.

Crianças em ação

A programação do mês do trânsito em Cotia conta com diversas ações em parceria com a Secretaria de Educação, comandada pelo secretário André Vasques. Entre as ações, está a blitz educativa com a participação de estudantes. Na manhã desta quarta-feira (20/09), por exemplo, foi a vez de alunos da E.M Francisca Manoel de Oliveira e da E.M Profª Othilia F. dos S. Shimada participarem da ação em frente à Prefeitura.

A blitz educativa também conta com o apoio da CCR ViaOeste, através do Programa Caminhos para a Cidadania, aplicado para estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Com a ajuda dos agentes de trânsito, os alunos abordaram motoristas e fizeram perguntas como: ‘você sempre usa o cinto de segurança?’, ‘para transportar criança, você utiliza a cadeirinha?’.

Perguntas que buscaram mais do que respostas, mas o despertar de uma conscientização. Ao final da abordagem, os motoristas receberam um brinde e o convite para a ação da Settrans, no sábado (23).

Valneri Moraes foi abordada na blitz. “Muito interessante essa ação, as crianças já aprendem de pequenas a importância da segurança no trânsito e alertam os adultos que, muitas vezes, desrespeitam a lei”, disse.



Programação Mês do Trânsito em Cotia

Dia 21 – das 9h às 16h Moto Chek up em parceria com a Yamaha Avenida Prof. José Manoel Pedroso (em frente à Prefeitura)

Dia 22 – das 9h às 16h Moto Chek up em parceria com a Yamaha Avenida Prof. José Manoel Pedroso (em frente à Prefeitura)

Dia 23 – das 10h às 16h Exposição de jipes, Food Truck, circuito educativo para crianças, exposição de 1 kart profissional, circuito de kart para crianças. Recinto de Eventos em frente à Prefeitura.

Dia 25 – das 10h30 às 13h30 Orientação aos pedestres e motoristas No semáforo da rua Senador Feijó (em frente à Casa Yano)

Dia 25 – das 15h30 às 17h Orientação aos pedestres e motoristas No semáforo da Av. Mathias de Camargo (em frente à Loja Marbru)

Dia 27 – das 9h às 11h Blitz educativa com alunos da EM Tereza Benvinda Hervey Costa Maia e EM Recanto Suave Rua Direita – Granja Viana

Dia 30 – das 10h às 16h Exposição de jipes, Food Truck, circuito educativo para crianças, exposição de 1 kart profissional, circuito de kart para crianças. Centrão da Granja

Fotos: Vagner Santos