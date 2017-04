Settrans fecha ruas para “Marcha para Jesus”

O motorista que precisa circular pela cidade no dia 1º de maio (segunda), entre às 12h e 23h, precisa ficar atento. É que a Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia (Settrans) fechará algumas vias do centro para a passagem da “Marcha para Jesus” organizada pela Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos (Abraple).

O evento partirá da UPA do Atalaia e seguirá em direção ao Recinto de Eventos, em frente à prefeitura. Estava prevista a realização de outra Marcha no dia 29 de abril (sábado), mas a programação foi cancelada. A Marcha para Jesus de Cotia faz parte do calendário oficial do município.

A concentração começará às 11h em frente à UPA e, às 12h, os participantes seguirão o trio elétrico que servirá de palco para cantores e pastores que vão interagir com o público. A Marcha passará pelas Estrada Morro Grande, Avenida Professor Joaquim Barreto, Rua Batista Cepelos, Rua Senador Feijó, Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida Manoel José Pedroso (em frente à Prefeitura).