Settrans interdita ruas para eventos religiosos

Neste sábado e domingo, dois eventos religiosos vão causar interferência

em algumas vias da cidade e os motoristas precisarão ficar atentos por

conta da realização das festas e passagem de procissões.

No sábado (3), a Secretaria de Transporte e Trânsito de Cotia (Settrans)

fechará a rua dos Coqueirais, na altura do nº 838, Jardim Petrópolis,

entre 11h e a meia-noite por conta da Festa em Louvor ao Divino Espírito

Santo, realizada pela Paróquia São Benedito. O fechamento da via se faz

necessário por conta da grande movimentação de pessoas e montagem da

praça de alimentação.

A outra intervenção será no domingo (4), a partir das 17h. Agentes de

trânsito darão suporte e acompanharão o percurso da Procissão de

Pentecoste do Divino Espírito Santo, realizada pela Paróquia Nossa

Senhora do Monte Serrate. O motorista deve ficar atento, pois a os fiéis

seguirão da rua Senador Feijó (trecho da Praça da Matriz), atravessa a

avenida Joaquim Horácio Pedroso, rua Lopes de Camargo, rua 10 de

janeiro, Praça da Matriz até o final da rua Batista Cepelos.