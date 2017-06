Cotia interditará ruas para Corpus Christi

A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia (Settrans) interditará algumas ruas da cidade no dia 15 de junho, quinta-feira, para celebração do Corpus Christi. Seguindo a tradição, as vias serão fechadas para procissão e confecção de “tapetes” no solo (são usados serragem colorida, areia, borra de café, folhas e flores, entre outros acessórios) com frases e mensagens religiosas.

Entre as vias a serem interditadas estão a Rua dos Coqueirais, altura do

número 838, no Jardim Petrópolis. A interdição será entre 5h e 20h, pois fiéis da Paróquia São Benedito confeccionarão tapetes de Corpus Christi e haverá procissão.

A Rua Senador Feijó (trecho da Praça da Matriz), Centro, também ficará fechada entre 7h e 19h30 para o evento religioso da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, a Igreja Matriz, de onde parte a procissão às 16h30.

Os motoristas devem ficar atentos por conta da passagem dos fiéis por um trecho da Avenida Joaquim Horácio Pedroso, Rua Lopes de Camargo, 10 de Janeiro e Praça da Matriz até o final da Rua Batista Cepelos. Agentes de trânsito acompanharão o percurso.

Também o dia 15, das 4h às 17h, as ruas Inocêncio Pires de Oliveira, arredores da Praça dos Romeiros, e parte da Roque Celestino Pires, em Caucaia do Alto, estarão fechadas. Fiéis da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caucaia também confeccionarão tapete e sairão em procissão, às 17h.