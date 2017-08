Settrans realiza blitze educativas com motociclistas

Ações acontecem em parceria com o Estado e vêm ao encontro do Programa de Educação no Trânsito do município que faz um trabalho de conscientização permanente

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, entre às 7h30 e às 17h30, agentes de trânsito da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans) de Cotia realizam blitze educativas para motociclistas. A ação terá o apoio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do Governo Estadual, com o qual a Prefeitura de Cotia assinou um convênio em março, deste ano.

Durante a ação, os motociclistas receberão orientações sobre segurança no trânsito, conscientização sobre destreza x postura, conscientização para a questão ambiental, material educativo e aplicação de faixas refletivas. Em parceria com a Honda, a Settrans vai presentear os primeiros motociclistas abordados com vale troca de óleo para moto e antena corta pipa.

As abordagens acontecerão em pontos de semáforo e, num primeiro momento, terão unicamente caráter educativo. “É uma ação que reforça a nossa proposta de criar atitudes mais conscientes e seguras que iniciamos este ano com o Programa Permanente de Educação no Trânsito e, com o convênio com o Movimento Paulista”, disse o prefeito Rogério Franco.

O secretário da Settrans, Joaquim Brechó, reforçou que a proposta da ação é sensibilizar, educar e salvar vidas. “A responsabilidade no trânsito é de todos nós e o poder público faz a sua parte com ações educativas e de conscientização. O objetivo maior é reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito”, disse o secretário.

As blitze acontecerão na rua Joaquim José Barreto, na Praça dos Romeiros e na avenida São Camilo.