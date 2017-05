Shows exclusivos celebram os 21 anos do Raposo Shopping

No próximo dia 28, o Raposo Shopping completa 21 anos de operação e vai comemorar a data com o verdadeiro protagonista desta festa: seu público. Além de distribuição gratuita de bexigas e algodão doce, das 14h às 20h, o Shopping terá uma programação de quatro shows intimistas e gratuitos, integrando diferentes estilos musicais.

O primeiro show será do cantor Salgadinho – Paulo Alexandre Nogueira Salgado-, no dia 29 de maio, às 21h. Também compositor, ele, que fez sucesso no grupo de pagode Katinguelê, canta hits da sua carreira e faz um tributo ao samba brasileiro.

No dia 30 de maio, às 20h, a atração é voltada para o público jovem. A cantora e atriz teen Giulia Nassa cantará hits da música pop internacional. Com apenas 14 anos de idade, Giulia começou sua vida artística a partir do canto erudito e popular, do violão e do teatro musical. No teatro musical destacou-se nas apresentações do Grupo TeenBroadway, com os protagonistas “Rapunzel” (Enrolados), “Gênio” (Aladin) e “Fiona” (Shrek Jr.). Na música teve participação no 1º The Voice Kids Brasil (TV Globo) e, atualmente, está em cartaz com o musical Peter Pan, no qual interpreta a personagem “Wendy”.

No dia 31, às 21h, os convidados poderão matar um pouco da saudade do grupo Legião Urbana, com a apresentação do Legião Urbana Cover do Brasil, que há 17 anos faz tributos pelo País. A Legião Urbana Cover do Brasil cantará grandes sucessos dessa banda lendária do Rock Brasileiro, das décadas de 1980 e 1990.

E no dia 1° de junho, às 21h, os Três Tenores brasileiros, Armando Valsani, Nino Valsani e Jorge Durian, trazem a excelência da música erudita. Armando Valsani já recebeu o prêmio de melhor cantor erudito do País, passando a ser chamado pela imprensa e crítica de “Novo Pavarotti”. Venceu também o concurso “A Melhor Voz Italiana do Brasil” no programa Flavio Cavalcanti. Nino Valsani realizou vários concertos nos principais teatros italianos, além de apresentar-se em programas de rádio e televisão na Itália. Jorge Durian, filho de cantores de ópera, iniciou sua carreira aos 6 anos de idade. Participou do show do Tenor Luciano Pavarotti, no estádio do Pacaembu, fez parte do tema de abertura da novela Esperança em português, Transmitido pela Rede Globo de Televisão e fez sucesso na Europa com o álbum “Alla Luce Del Sole”.

As apresentações serão realizadas no Teatro Raposo – Sala Ireneve Ravache.