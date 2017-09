Sobre o estado lastimável da avenida São Camilo

Esclarecimentos que recebi hoje* pela Sabesp sobre o empreendimento entre a Av. S.Camilo X Rua Nova América:

A SABESP informa que trata-se de obra de responsabilidade da empresa Ditolvo / Planalter – Empreendimento New Studio Granja Vianna.

Na fase atual, estão executando um trecho de esgoto da Rua Nova América até o número 490 da Av. São Camilo, em Cotia. A previsão para término da obra, incluindo o asfalto definitivo está previsto para até a 1ª quinzena de setembro. Informamos que a Empresa Ditolvo Planalter já realizou medida preventiva da obra, aplicando na vala atual um asfalto provisório.

Cabe esclarecer que os condomínios residenciais fechados são caracterizados como Empreendimentos Imobliliários e conforme Lei 6.766 de 19/12/1976, que dispõe sobre parcelamento e uso do solo urbano, a responsabilidade pela implantação de toda a infraestrutura (sistema de abastecimento e esgotamento) é do empreendedor, na ocasião da implantação do loteamento. Vale ressaltar que a previsão de interligação desses residenciais aos sistemas depende dos empreendedores, após atenderem as diretrizes que são estabelecidas pela Sabesp.

*Esclarecimentos e foto publicados por Dora Tschimer em granja viana problemas e soluções!!! no dia 28/08.