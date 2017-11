SOCORROOOOOOOOOOOOO!

Desmatamento, queimadas, invasão, violência, ponto de estupro, desova de cadáver, cativeiro de sequestros, caça ilegal de animais silvestres como da onça parda e outros.

Além de ser uma área da MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA, há grande espécie de animais, como a ONÇA PARDA.

RESERVA FLORESTAL do Morro Grande constitui-se num riquíssimo remanescente de MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA ainda preservado, com fauna e flora diversificados, sob jurisdição da SABESP em função dos mananciais que abriga.

Fazendo parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, a Reserva do Morro Grande se estende por 10 870 hectares dentro do município de Cotia, no estado de São Paulo.

A Reserva do Morro Grande foi criada pela lei 1949 de 04 de abril de 1979, compreendendo as matas ciliares, para destinação de preservação de fauna e flora e proteção aos mananciais.

Além disso podendo prejudicar a mata em volta da REPRESA ALTO COTIA que abastece os municípios de Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande.

Cadê as autoridades?

Alô Prefeitura de Cotia, Alô SABESP.

Alô GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALÔ MEIO AMBIENTE?

