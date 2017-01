Sol, sombra e água fresca!

É diante das chuvas de Verão que podemos, apreciar, reconsiderar, avaliar, relembrar, sonhar, planejar, meditar…

E como existe … ares entre o céu e a terra molhada.

Quem plantou e cuidou do jardim durante o Inverno e a Primavera, saboreia com satisfação os resultados da sua dedicação.

Verão no Jardim

Ver o jardim exuberante, respirando fundo o ar puro aromatizado pelas flores e sonorizado pelo canto de diversas espécies de pássaros, em uma perfeita sinfonia, é um dos privilégios de quem se aventura por estes lados.

O verão em nossa região é intenso, com muito sol, calor e chuvas que abastecem riachos e o lençol freático, transformando nossos gramados em tapetes verdejantes.

O seu não está assim?

O seu gramado está amarelado e se transforma em lago com as chuvas?

Pode ter certeza de que existe entulho por debaixo dele.

Ao reduzir custos no final da obra, enterrando o entulho no próprio lote, você reduz também suas oportunidades de deitar e rolar em seu tapete natural.

Se não for o seu caso, observe como estão os cortes, uma vez que, neste período, eles precisam ser semanais, pela metade da altura atual e em vários sentidos.

Formigas?

Substitua o inseticida por areia, calcário e um substrato orgânico adequado em partes iguais por todo o gramado.

Jardim e equilíbrio ambiental.

Para quem plantou árvores, provavelmente já deve estar orgulhoso de sua primeira sombra, desta maneira, aproveite para retribuir a generosidade com um pouco da mistura do gramado com aquelas folhas secas que você acumulou durante o Outono e o Inverno.

Suas árvores frutíferas estão carregadas?

Um pouco a mais de calcário na mistura e os frutos se tornarão menos ácidos e mais suculentos a cada ano.

O Verão também proporciona espetáculos ao vivo de transformações, nas mais diferentes esferas e estilos, convidando a momentos que vão da contemplação e interação ao puro deleite da estação mais exuberante do ano.

Verão, biodiversidade e equilíbrio ambiental

E aproveite as férias escolares para passear por aí com sua família e se encantar com as floradas do Verão. Abaixo, Verão no Parque Cemucam.