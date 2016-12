Sonho de ano novo

Sonho com um ano sabático.

Um ano pra usufruir de tudo o que de bom a vida nos pode dar. Um ano para cuidar do jardim, caminhar na praça, tomar limonada na rede ao degustar literatura, visitar todos os amigos daquela longa e saudosa lista desde o ginásio, revelar fotos e arrumar em álbuns, acordar sem despertador e dormir quando o corpo der sinal, praticar yoga, nadar, tocar violão, contemplar os passarinhos devorando as frutas no comedouro do meu jardim, … um ano pra viver sem pressa. Jamais sairia de casa em horário de rush e iria a pé para as voltas de rotina.

Um ano para tentar reciclar a alma. Para tentar entender um pouco mais a que viemos. Um ano de bons encontros, mas o principal e maior de todos, o que realmente buscaria, seria um encontro comigo mesma!

E você qual é o seu sonho?