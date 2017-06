Sonia Marques entrevistou Rogério Franco, prefeito de Cotia

Em entrevista exclusiva ao blog da Sonia Marques, Rogério Franco, com cinco meses de atuação, falou sobre problemas e metas do governo .

A conversa foi longa, cerca de uma hora e meia de gravação(…)

Sim, existe um processo tramitando na Justiça Eleitoral que também foi abordado (leia aqui) mas vamos deixar que a Justiça resolva isso, por enquanto, vale o resultado das urnas.

A entrevista começou com o tema Comunicação. O prefeito que logo após o resultado das urnas em entrevista coletiva destacou que faria um governo de diálogo com a imprensa e com a comunidade mas vem concentrado esse diálogo em publicações no Facebook. Perguntado se considerava essa uma forma eficaz de diálogo, ele negou que esta seja sua única via de comunicação mas não informou quais eram as outras. Rogério Franco ainda criticou a imprensa que segundo ele, não tem procurado o governo para pedir informações. “Algumas coisas precisam ser provocadas, eu não vou sair por ai buscando pessoas para me entrevistarem. A imprensa local precisa buscar informações”, comentou.

Sobre a participação da mulher em sua gestão, Rogério Franco que nomeou apenas sua esposa Mara Franco para o primeiro escalão de seu governo, reafirmou seu compromisso de que as mulheres terão voz e vez no seu governo mas que elas [as mulheres] precisam se impor mais. “Muitas vezes falta às mulheres serem mais ativas e buscarem seu espaço”.

O prefeito antecipou que está fazendo uma reforma administrativa e que vai criar a Secretaria de Mulher. E destacou que foi ele quem, depois de 30 anos, deu oportunidade de a Câmara Municipal ter representação feminina ao nomear Fernando Jão, secretário de governo, deixando a vaga para Ângela Maluf. “A população não quis eleger uma mulher”.

Rogério Franco evitou falar de seu padrinho político, o ex prefeito Carlão Camargo, de quem herdou a prefeitura. Ao ser perguntado se pegou prefeitura falida, ele negou. Disse que as finanças do governo estavam estabilizadas mas teve problemas com licitações, o que fez com que por exemplo, a compra de material escolar e uniformes não ocorresse em tempo para atender aos estudantes.

Disse que partir do segundo semestre iniciará a reforma das escolas e concluirá as obras de creches e escolas inacabadas do governo anterior.

Rogério Franco disse que vai cumprir o compromisso de campanha de reabrir o Pronto Atendimento do Portão, fechado pelo governo anterior e motivo de muito protesto dos moradores. Rogério disse que está fazendo um estudo e pode ser que não seja exatamente no mesmo local, mas que a região terá o seu pronto atendimento. Mas não disse quando exatamente isso irá ocorrer.

Para desafogar o trânsito da Raposo Tavares, a quem ele atribui a responsabilidade ao Governo do Estado, uma das opções adotadas pelo novo governo será levar adiante a proposta apresentada pelo ex-prefeito Carlão Camargo (PSDB) que é ligar a Estrada do Embu ao Rodoanel passando pelo Jardim da Gloria, Jardim do Engenho e Gramado entre outros bairros.

A proposta foi apresentada pelo ex-prefeito Carlão Camargo em junho de 2015. Conheça:

Rogério disse ainda que vai continuar desenvolvendo estudos viários como melhorias de estradas e mudanças de mão. E alfinetou o governo de Geraldo Alckmin: “Não acredito que esse problema da Raposo vamos resolver a curto prazo. E por que? Porque vejo que os projetos do governo do Estado a curto prazo demoram 10 anos”.

Defende um projeto a curto prazo municipal, por outro lado admite que a cidade não tem um sistema viário que permite alguma ação rápida.

Para reduzir o impacto da Raposo Tavares na Granja Viana, disse que vai iniciar nos próximos dias testes, com mudança de mãos de duas vias importantes. O acesso à Granja apenas pela avenida José Felix de Oliveira e a saída pela Avenida São Camilo. Além disso, o prefeito disse que vai melhorar a infraestrutura de algumas vias na região do Refúgio.

O prefeito disse ainda que pretende retomar as discussões do Plano Diretor, parado na Câmara desde o inicio do ano passado. E defende a verticalização parcial da cidade, posicionamento que já tinha quando era vereador. Para ele, a construção de prédio com mais de cinco andares na cidade é inevitável. Um dos argumentos é o de que cidade não consegue receber hotéis e hospitais por exemplo.

Ao ser perguntado sobre um exemplo de região que poderia receber prédios, ele citou a avenida João Paulo Ablas, que dá acesso ao Jardim da Glória. Mas disse que pretende abrir uma discussão pública sobre o tema.

Por fim, o prefeito Rogério Franco, ao ser perguntado sobre o troca-troca de secretários em apenas cinco meses, disse que não se importa em trocar e trocará todo dia se for necessário, até acertar.

Também quis saber do prefeito o que a população pode esperar daqui para frente de seu governo, o prefeito adiantou que deve iniciar projetos de revitalização dos bairros, como asfalto, calçadas e deve lançar o projeto “prefeito no seu bairro” quando irá com toda a estrutura do gabinete para ouvir a população nos bairros. “O foco será infraestrutura”, adiantou. “Tem muitos projetos importantes por vir”, mas não quis adiantar quais e nem quando estes projetos virão.

Por Sonia Marques para @blogdasoniamarques