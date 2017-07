O Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas, acontece neste fim de semana, dias 15 e 16 de julho de 2017. No sábado das 10h30 às 19h00 e no domingo das 10h30 às 18h00.

Um pedido para as estrelas…

Uma lenda oriental sobre um amor impossível conta a origem do Tanabata Matsuri, o Festival das Estrelas.

A linda princesa Orihime, filha de um poderoso deus do reino celestial, se apaixonou perdidamente por Kengyu, um pastor de gado. Dedicados ao romance, eles deixaram de lado as tarefas e as obrigações diárias. Por causa da falta de responsabilidade, o pai de Orihime decidiu separá-los, obrigando-os a morar em lados opostos da Via-Láctea.

Sentindo a tristeza da filha, ele autorizou o casal a se encontrar uma vez por ano (no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar) com uma condição: eles precisavam atender a todos os pedidos vindos da Terra.

Como fazer o seu pedido?

Compre um tanzaku e, com muita fé, escreva o seu pedido e o pendure nos galhos dos bambus que estarão espalhados pelas ruas.

Significado das cores dos tanzakus:

AMARELO = Dinheiro

AZUL = Proteção e Saúde

BRANCO = Paz

LARANJA = Felicidade

ROSA = Amor

VERDE = Esperança

VERMELHO = Gratidão

Serviço:

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Praça da Liberdade, São Paulo, SP

Entrada gratuita

Adequado para Crianças