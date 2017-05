A receita que vou ensinar é muito simples e especialmente gostosa e saborosa: Tapenade de azeitonas pretas!

Trata-se de uma pasta que cai muito bem como aperitivo, em sanduíches e também para dar um toque especial a um prato, como por exemplo “Linguini com Molho de tomate rústico, tapenade de azeitonas pretas e creme de ricota”. Um casamento harmonioso que combina diferentes sabores.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço

1 colher (sopa) de alcaparras

6 nozes

1 dente de alho

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (chá) de molho de soja

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Numa peneira lave bem as azeitonas e as alcaparras em água corrente. Deixe escorrer bem. Pique fino numa tábua, as azeitonas, as alcaparras , as nozes e o dente de alho, até formar uma pasta rústica. Transfira a pasta para uma tigela e junte o azeite, o suco de limão e o molho de soja. Com as mãos rasgue as folhas de manjericão, misture e sirva a seguir.

Minha sugestão:

Prepare um bom molho rústico de tomates. É só picá-los grosseiramente, refogar com alho e cebola, sal e pimenta do reino à gosto. Ferve água numa panela e cozinhe a massa do tipo Linguini. Após tudo pronto, disponha no prato o Linguini, o molho de tomate, uma boa colherada de tapenade de azeitonas e uma colherada de creme de ricota. Enfeite com folhas de manjericão, e aos poucos vá misturando todos esses sabores à massa. Curta cada garfada!