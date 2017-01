Tarifa de ônibus passa a R$ 4,00

No dia 29 de dezembro, o então prefeito Carlão Camargo, “considerando a necessidade de atualizar o valor da tarifa para os veículos que operam no Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de Cotia, a fim de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo no Município” (trecho do decreto nº 8.245) estabelece, a partir da 00h00 (zero hora) do dia 2 de janeiro de 2017, a tarifa de R$ 4,00 (quatro reais) para os veículos que operam no Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de Cotia, inclusive do serviço alternativo.