Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Inaugurado em 7 de junho de 2016, o Teatro Raposo está com uma programação bastante variada, tanto para crianças, quanto adultos.

Veja alguns exemplos:

PAY PER RIU – SHOW DE HUMOR

Sextas: 21h30 até 3 de março

Um grande Show de Humor com Stand Up Comedy, Personagens, Esquetes, Músicas, Imitações e muita interação com a platéia. Formam o elenco: Antonio Celso Junior (Donald) e Marcos Aguena (Japa), todos conhecidos da TV pelas suas participações em diversos programas como: Domingão do Faustão, Tudo É Possível, Domingo Legal, A Praça É Nossa, Jô Soares, Show do Tom, Pânico, entre outros.

Elenco: Marcos Aguena (Japa – Pânico na TV) e Celso Junior (Donald) .

PANOS & LENDAS

De Vladimir Capella e José Geraldo Rocha

Sábados: 14h até 18 de fevereiro

Elenco: Giovani Martins, Maira Cardoso, Diego Clilio, Fernanda Leal Costa, Rita Ivannoff, Rita Gutt, Chico Cabrera, Michel Sebá.

Direção: Chico Cabrera.

Panos e Lendas narra a criação do mundo falando do homem, sob o olhar de dois índios as suas raízes, seus costumes, mostrando o ciclo da vida com ternura e simplicidade. Recheado de lendas brasileiras como a da Cana de Açúcar , Lenda de Helena Pereira, entre outras, Parlenda, do macaco e o grão de milho, Cantigas de Roda e de Ninar, como Terezinha de Jesus, o Cravo brigou com a Rosa, Tutu Marambá e outras, cantadas e tocadas ao vivo pelos atores. O espetáculo com 17 anos de sucesso com mais de 1300 apresentações. Uma Festa cantada e dançada para todo mundo ver!

AS AVENTURAS DE PETER PAN

Domingos 16h, até 26/02

James Matthew Barrie, inventou Peter Pan quando contava histórias aos filhos da sua amiga Sylvia Llewelyn Davies, os Llewelyn Davies boys, com quem mantinha uma relação de amizade muito especial embora ambos, não fossem casados. O nome provém de duas fontes: Peter Llewelyn Davies, o mais novo dos rapazes naquela época e de Pan, o deus grego das florestas.

Peter Pan, o menino que não queria crescer vai visitar Wendy e seus irmãos, acompanhado da Fada Sininho. Depois eles voam para a Terra do Nunca, um lugar onde tudo deveria ser lindo para qualquer criança, não fosse à presença do temível capitão gancho e seu bando de piratas. Outros bons habitantes da terra como os índios, a princesa Raio de Sol, crocodilos, sereias e pássaros levam as crianças a viver boas aventuras. Capitão Gancho com seu atrapalhado companheiro o Barrica, vive com medo do crocodilo, mas quer a todo custo dominar o lugar de Peter Pan, mas a coragem e esperteza do menino acabam por vencer o vilão. Wendy sente saudades de seus pais e resolve voltar para casa onde conclui com sua mãe, que tudo poderia ter sido um sonho, pois ser criança e ir para a terra do nunca com Peter Pan está ao alcance de toda pessoa que queira ser eternamente criança.

Proposta pedagógica: Considerada uma das mais importantes obras da literatura infantil universal, a história de Peter Pan, permanece sempre atual por mostrar seus anseios e objetivos identificáveis com toda criança. Além disso, a importância do amor à família e aconchego do lar, bem como a amizade, companheirismo e solidariedade, são claramente expressos nesta montagem.

Direção: Renato Mano.

Elenco: Will Quirino, Viviane Zanelli, Renata Paula, Marcelo Peixoto e grande elenco.

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

