Tem peneira de futebol neste sábado

A garotada que sonha um dia trilhar a carreira no mundo do futebol terá neste sábado (18) a chance de dar o pontapé inicial. É que a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia realiza no Estádio Marco Antônio da Luz, conhecido como Campo do Atalaia (Estrada do Morro Grande, Jardim Isis), peneira para a seleção de atletas interessados em ingressar na escolinha de futebol da Prefeitura.

O teste para a categoria sub 17 (nascidos em 2000 e 2001) será das 8h às 10h, e sub 19 (1998 e 1999), das 10h às 12h. Não é necessário levar documentação, apenas material de treinamento (chuteira, calção e meião).

Os aprovados representarão a cidade em competições como Taça São Paulo e Campeonato Estadual. Em 2016 as equipes sub 15 e sub 19 chegaram às finais do Estadual. Mais informações pelos telefones 4148-1724 e 4243-3273.