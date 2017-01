Tennis Camp no Embu terá Meligeni. 

Experiência imperdível para juvenis de 8 a 18 anos acontecerá entre os dias 23 e 27 deste mês com a realização da Summer Tennis Camp. A clínica para infanto-juvenis terá como palco o charmoso Hotel Rancho Silvestre, em Embu das Artes.

A programação prevê 30 horas de treinos técnicos e táticos, muita ênfase na preparação física sob supervisão de Roberto Ferreira (Betão). Serão realizadas também palestras sobre aspectos táticos, técnicos e comportamento, além de palestras sobre psicologia no tênis e dinâmicas de grupo. Um torneio de simples e duplas fechará a vasta programação do Summer Tennis Camp.

Um dos pontos altos da semana será o Dia Fernando Meligeni, quando o ex-25º do mundo estará no Embu para um bate bola com os participantes e muita conversa sobre sua vasta experiência internacional.

O investimento é de R$ 2.800, inclusos hospedagem e alimentação (pensão completa exceto bebidas). Informações com Josué Lima pelo email joshlima@gmail.com ou pelo celular (11) 98383-2085. O Camp tem apoio da Wilson, Doog e Daylong.

Fonte: TenisBrasil

Foto capa: João Pires, Instituto Sports