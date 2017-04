Tigres de Cotia enfrenta o XV de Jaú em jogo amistoso

Os atletas das categorias sub-15 e sub-17 da Associação Esportiva Tigres de Cotia enfrentaram, no ultimo 10 de abril, a equipe do XV de Jaú, no interior de São Paulo. O placar do jogo amistoso na categoria sub-15 terminou com o placar 04 x 02 para o XV de Jaú. No jogo da categoria sub-17, 09 x 00 também para o time da casa. Embora tenham perdido no placar, o Tigres conquistou experiência, aprendizado e crescimento profissional ao enfrentar um time da primeira divisão do campeonato paulista.

Os jogos amistosos foram encarados pelo Tigres como uma grande oportunidade para desenvolver o ritmo de jogo dos atletas do clube. Para a comissão técnica, foi uma ótima ocasião para observar o entrosamento dos jogadores e ver a atuação dos atletas contra uma equipe profissional. “Colocar os meninos em campo contra um adversário tecnicamente superior nos ajuda a aprimorar e melhorar ainda mais nossa metodologia de treino, além de ser uma aula e tanto para nossos atletas”, declarou o técnico Tiago Vaz.

O jogador profissional e treinador do XV de Jaú, Marcelo Pinheiro, comentou que o objetivo para o time não é o resultado no campo, mas sim comportamental. Mesmo que o futebol cobre muito resultado, é importante que os atletas, pais e comissão técnica estejam atentos à formação do caráter dos jogadores. “O futebol pode ensinar muito a esses jovens atletas, além de fortalecer os valores, o espírito de coletividade, ensinar a diferença entre o que é individualidade e individualismo, além de colocar os jogadores a serviço do bem coletivo”, argumenta Marcelo.

Sobre a Associação Tigres

A Associação Esportiva Tigres é uma instituição sem fins lucrativos. Seu objetivo é formar e aprimorar talentos para o futebol, além de desenvolver atividades paralelas para incentivar a sociabilização e a formação cidadã de seus jovens atletas. Os treinos acontecem aos sábados das 8h30 às 10h no campo de futebol do Parque Cemucam, no km 26 da Raposo Tavares.

Em breve haverá uma seletiva para inscrição de novos atletas com idade entre 7 e 14 anos. Participe e faça parte desse time de feras! Acesse aqui e faça sua inscrição.

Para saber mais sobre como doar e realizar parcerias, entre em contato com Carolina pelo e-mail contato@tigresfutebol.com.br ou pelo telefone (11) 97112-5271.