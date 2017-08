Times de Cotia fazem bonito no Vôlei

Times de Cotia garantem vitórias pela 14ª Rodada da Liga de vôlei de Sorocaba

No último final de semana (5 e 6/08), as equipes de vôlei cotianas fizeram bonito durante os jogos realizados pela 14ª Rodada da Liga de Voleibol Sorocaba e Região, que aconteceram no Ginásio de Esportes Municipal de Cotia. E no próximo sábado (12), tem mais partida com Cotia em quadra.

No sábado (5), o time adulto masculino e o infanto masculino venceram as partidas, ambas com o placar de 3 sets a zero, contra os times CT VOLEIBOL/CESF (Sorocaba) e Iperó, respectivamente. O adulto feminino também levou a melhor contra Iperó e fechou o jogo por 3X1.

“Achei que as equipes entraram muito bem, executaram com sabedoria o que havíamos treinado na semana. Foi perceptível a evolução de delas”, analisou a técnica Noeli Almeida.

No domingo (6), foi a vez da equipe adulto feminino entrar na quadra e cravar um placar de 3X0 no time de Tatuí, já o infanto masculino perdeu por 3×2 para a equipe de Conchas.

A equipe infanto masculino de Cotia joga em Pindamonhangaba contra o time que leva o nome da cidade, no sábado (12), no Ginásio Municipal Juca Moreira (Rua Dr. Gustavo de Godoy, 361/441 – Centro de Pindamonhangaba).