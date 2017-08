Toca das Horttensias se despede

A Diretoria da Associação Toca das Horttênsias comunica que está encerrando suas atividades como residência, centro dia e atendimento a idosos com demência que foram marcadas pelos cuidados com carinho, dedicação e amor .

Foram exatos 24 anos de serviços a famílias que necessitam de apoio e amparo para seus idosos através de seu know-how específico.

Está sendo impossível continuar em virtude da crise financeira que nos últimos três anos envolveu seriamente todos os setores de atividades de nosso País; do estado da Rua Patriarca que vem se deteriorando nos últimos dois anos de maneira a se tornar totalmente intransitável no último ano, sem podermos contar com a intervenção do poder público municipal; da impossibilidade de encontrar outro local que estivesse de acordo com a atual legislação relativa ao abrigo de idosos e a falta recursos humanos adequados.

Foram duas décadas de aprendizado constante, de convivência harmoniosa e trabalho em equipe.

Agradecemos a todos que colaboraram conosco nestes vinte e quatro anos, a todos os associados que nos deram a mão, e a todos os funcionários que souberam cuidar com dedicação. A Toca das Horttênsias cresceu como família e como família agora diz “muito obrigado”.

E um agradecimento pessoal.

Lilian Alicke