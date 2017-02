Transportadores escolares reúnem-se com prefeito

O prefeito Rogério Franco recebeu, no sábado (04/02), dezenas de transportadores escolares para conhecer e discutir algumas reivindicações do setor, como a diminuição na expedição de alvarás para novos condutores, maior fiscalização para os transportes clandestinos e a criação de uma comissão para que tais temas sejam tratados com mais agilidade.

Segundo o secretário de Transportes e Trânsito, Antônio Francisco de Melo, há assuntos que precisam de certo tempo para ser resolvidos e outros que podem ser tratados com mais agilidade, como o que adiou o prazo para a vistoria dos carros, de 31 de janeiro para o dia 28 deste mês.

Também participaram do encontro secretários municipais e vereadores.