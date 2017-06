Mandioquinha e Shimeji são duas grandes paixões que tenho. A variedade de receitas e preparos de cada uma delas, separadamente, são inúmeras. Imagine então essas duas delícias degustadas juntas e totalmente harmonizadas. Anote então essa receita divina de “Mousse de Mandioquinha com Tahine e Shimeji Acebolado na redução de Sake”. Um prato que impressiona!

Ingredientes:

06 mandioquinhas

01 dente de alho

01 cebola

01 colher (chá) de Tahine (encontra em empórios, lojas de produtos específicos e alguns supermercados)

01 Bandeja de Shimeji

01 xícara de Sake (nacional ou importado)

Azeite

Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de Preparo:

Descasque as mandioquinhas. Em uma panela frite no azeite o alho bem picado e então acrescente as mandioquinhas cortadas em rodelas. Misture e deixe refogar um pouco. Acrescente um pouco de água e deixe ferver até que as mandioquinhas estejam bem cozidas e a ponto de serem amassadas. Faça um purê bem cremoso, se necessário acrescente um pouco de manteiga e leite, até obter a consistência adequada. Coloque uma colher (chá) de tahine, uma pitada de sal e pimenta moída na hora. Mexa bem em fogo baixo até a tahine incorporar totalmente ao creme de mandioquinha. Desligue e reserve.

Em outra panela frite no azeite as cebolas cortadas em tiras. Acrescente o shimeji, já devidamente separados, e deixe refogar com a cebola. Quando estiverem cozidos, porém ainda “al dente”, acrescente uma xícara de Sake e deixe cozinhar em fogo baixo até o Sake reduzir e evaporar todo álcool. Desligue e pingue gotas de shoyu.



Escolha um prato fundo ou um bowl de sua preferência e então coloque primeiro a mousse de mandioquinha (bem quentinha) e por cima o Shimeji super saboroso. Enfeite com um ramo de alecrim e sirva. Bom apetite!