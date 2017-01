Universo – Exposição de Shoko Suzuki no Sesc Ipiranga

Neste feriado de 25 de janeiro, a importante ceramista Shoko Suzuki, abre uma exposição no Sesc Ipiranga.

Moradora da Granja Viana, Shoko dispensa apresentações.

Diz o convite:

“A exposição Universo apresenta obras produzidas por Shoko Suzuki ao longo de quase setenta anos de carreira. Os elementos constitutivos do universo poético-produtivo da ceramista, radicada no Brasil desde o início da década de 1960, fortemente presentes no conjunto das obras, despertam nossos sentidos e nos convidam a uma profunda reflexão sobre a vida.”