Vá ao Teatro Raposo com o Jornal d’aqui

Escolha uma entre as peças abaixo e ganhe um par de ingressos. Válido para o fim de semana de 15 a 17 de setembro.

FRANCISCO DE TODOS NÓS – a vida de Francisco de Assis

Sábado, às 18h

Sinopse:

A peça, que tem um grande elenco formado por 16 atores, conta a história de Francisco de Assis, um burguês vindo de família rica, que abandona sua vida abastada em prol de um ideal maior, de amor aos pobres e necessitado. Também é contada nesta peça a história de amor entre Francisco e Clara, que se transforma na sua maior aliada diante dos seus ideais de caridade e doação. Ambientado na Idade Média, com mais de 50 figurinos criados e desenvolvidos integralmente para esta montagem, o espetáculo apresenta 10 canções inéditas, interpretadas ao vivo pelo elenco.

Texto e Direção: Gabriel Veiga Catellani.

Elenco: Wendel Pinheiro, Angélica Ertel, Alceste Madella, Alexandre Goes, Almir Macul, Lia Del Fiume, Evan Halegan, Igor Pinheiro, Jefferson Vieira, José Ramos, Regina Catellani, Tainan Pongeluppe, Talita Matos e Tania Gimenez.

ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO

Sábado, às 22horas

Sinopse:

Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicos que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Elenco: Mariana Moraes e Shane Morgan

Direção: Shane Morgan

CONFRARIA COMEDY –Stand Up

Sexta, às 21h30

Sinopse:

O Show ConfraRia Comedy – Stand Up é feito para o público rir e se divertir, com histórias, músicas, paródias e imitações de grandes artistas nacionais. Quatro grandes mestres do Humor resolveram se unir para um Show onde o importante e fazer o seu sábado mais alegre e você ir para casa lembrando das piadas e histórias engraçadas deste grandes artistas. Imperdível!

No elenco estão humoristas consagrados nas noites de SP – Richard Sakamoto (participações em Legendários, Encrenca e Panico na Band), Tuca Graça (Participa de A Praça é Nossa – SBT) Anderson Gago e Rick Minervino.

Classificação: 16 anos

ESPETÁCULO INFANTIL

O MISTÉRIO DO DUENDE MÁGICO

Sábado: 14h

Sinopse:

Inspirado no conto dos Irmãos Grimm. Um Rei decide se casar com a mulher perfeita e ordena ao Mago do castelo que a encontre.Em sua busca, o Mago encontra uma sapateira que afirma ter uma filha, Maria, que transforma palha em ouro e por isto esta seria a esposa perfeita, porém para que ela se torne rainha é preciso provar seu talento ou perderá a cabeça.

No meio da noite surge uma criaturinha que transforma palha em ouro desde que receba algo em troca, porém Maria prolongará uma rede de mentiras com sérias consequências para todos.

Texto e Direção: Daniel Prata.

Cenário e figurino: Karina Scott. Com Daniel Prata,

David Machado, Heliton Oliveira, Karina Scott, Rodrigo Giacomin, Rodrigo Mazzoni.

Censura: Livre

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006