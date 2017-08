Vá ao Teatro Raposo por conta do Jornal d’aqui

Escolha uma entre as peças abaixo e ganhe um par de ingressos. Válido para o fim de semana de 4 a 6 de agosto.

Bora Balzaquiar

Sexta: 21h45

Sinopse:

O texto revela os dilemas e conflitos existenciais de três amigas em plena “crise dos 30 anos”. Diante dos desafios contemporâneos, Júlia, Joana e Janaína apoiam-se na amizade. Uma comédia sensível apresentada de forma inovadora com o uso de recursos multimídia.

Direção: Paulo Goulart Filho.

Elenco: Bruna Ximenes, Mariana Moraes e Vanessa Goulart.

Censura: 10 anos

Ingressos: R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (Meia)

Confraria Comedy –Stand Up

Sábados, às 23h45

Sinopse:

O Show ConfraRia Comedy – Stand Up é feito para o público rir e se divertir, com histórias, músicas, paródias e imitações de grandes artistas nacionais. Quatro grandes mestres do Humor resolveram se unir para um Show onde o importante e fazer o seu sábado mais alegre e você ir para casa lembrando das piadas e histórias engraçadas deste grandes artistas. Imperdível!

No elenco estão humoristas consagrados nas noites de SP – Richard Sakamoto (participações em Legendários, Encrenca e Panico na Band), Tuca Graça (Participa de A Praça é Nossa – SBT) Anderson Gago e Rick Minervino.

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia)

ESPETÁCULO INFANTIL

As Formiguinhas – Defendendo a Natureza

Domingo: 16h

Sinopse:

Um espetáculo que une a magia do teatro, e a alegria do humor, marcado pela perfeita sintonia entre os personagens e o público.

As questões do meio ambiente, em especial o problema da poluição ambiental e do lixo nuclear, são o enfoque principal da peça apresentada pelos personagens de forma bem humorada e criativa, despertando o público para os problemas gerados pela falta de conscientização do homem em preservar o meio ambiente.

O Espetáculo é ambientado em um formigueiro e mostra a luta das formigas contra a construção de uma usina nuclear que, por iniciativa do tamanduá bandeira, está prestes a se instalar no local. No centro da questão, os perigos gerados pela poluição da usina à saúde dos moradores do lugar, e também o descaso com o meio ambiente.

A peça, que é uma adaptação do texto de Mário Zumba, autor de Brasília, já premiado pelo Ministério da Cultura, é dirigida por Wendel Pinheiro, especialista em formação artística infanto-juvenil.

Direção: Wendel Pinheiro

Texto: Mário Zumba – Adaptação: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Companhia do Ator

Indicação – acima de 5 anos

Ingressos R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (Meia)

Ingressos antecipados na Bilheteria do Teatro por R$ 15,00

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006