Vá ao Teatro Raposo por conta do Jornal d’aqui

Temos pares de ingressos para três peças que voltaram à promoção:

Antes Só do que Mal Casado – Sábado 22h

Sinopse:

Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicos que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Elenco: Mariana Moraes e Shane Morgan

Direção: Shane Morgan

Alta Risolução – com Pay Per Riu – Domingo 20h30

Alta Risolução é um espetáculo de comédia para todos os gostos, com Stand’up Comedy, Personagens, Imitações, Esquetes.

Músicas, o espetáculo mostra que humor não tem limites e mostra todas as vertentes do humor em apenas um espetáculo e a versatilidade dos artistas em cena.

O objetivo principal é divertir o público com um espetáculo de qualidade e com linguagem de fácil entendimento, tudo isso em Alta Risolução e em HD – Humor em Dupla!!!

Elenco: Marcos Aguena (Japa -Pânico na TV) e Celso Junior (Toninho Firmeza).

Panos e Lendas – Domingo 14h

Sinopse:

Uma Festa cantada e dançada para todo mundo ver, Panos e Lendas narra a criação do mundo, falando do homem sob o olhar de dois índios. Suas raízes e costumes o fazem mostrar o ciclo da vida com ternura e simplicidade. Recheado de lendas brasileiras, como a da Cana deAçúcar, de Helena Pereira, Parlendas, como a do macaco e o grão de milho, Cantigas de Roda e de Ninar, como Terezinha de Jesus, o Cravo brigou com a Rosa, Tutu Marambá, entre outras, são cantadas e tocadas ao vivo.

Direção: Chico Cabrera.

Elenco: Chico Cabrera, Diego Clilio, Fernanda Leal Costa, Giovani Martins, Maira Cardoso, Michel Sebá, Rita Gutt e Rita Ivannoff.

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui